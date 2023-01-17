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Бибифатыма Тимершина

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Место рождения

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

27.06.1893 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1893 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
06.11.1909

Муж: Мухаметсабир Миннигалиев

Рождение ребёнка
10.08.1912 ст.

Сын: Сабиров Мухаметсалих Сабирович

Отец ребёнка: Мухаметсабир Миннигалиев

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.10.1914 ст.

Сын: Мухаметхатып Мухаметсабирович

Отец ребёнка: Мухаметсабир Миннигалиев

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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