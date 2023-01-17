Бибифатыма Тимершина
Место рождения
Дата рождения27.06.1893 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1893 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.11.1909
Рождение ребёнка
10.08.1912 ст.
Сын: Сабиров Мухаметсалих Сабирович
Отец ребёнка: Мухаметсабир Миннигалиев
Рождение ребёнка
24.10.1914 ст.
Сын: Мухаметхатып Мухаметсабирович
Отец ребёнка: Мухаметсабир Миннигалиев
Смерть
Неизвестно