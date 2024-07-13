Фатхутдинова (Шафигулина) Танзиля Шайхуловна 03.10.1959 — найти родственников по фамилии на Familio
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Фатхутдинова (Шафигулина) Танзиля Шайхуловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.10.1959

Пол

Женский

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1959

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фатхутдинов Раис Гумярович

Рождение ребёнка
15.10.1983

Сын: Фатхутдинов Рифат Раисович

Отец ребёнка: Фатхутдинов Раис Гумярович

Рождение ребёнка
14.07.1992

Дочь: Менвалеева (Фатхутдинова) Руфия Раисовна

Отец ребёнка: Фатхутдинов Раис Гумярович

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