Фатхутдинова (Шафигулина) Танзиля Шайхуловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.10.1959
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1959
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.10.1983
Сын: Фатхутдинов Рифат Раисович
Отец ребёнка: Фатхутдинов Раис Гумярович
Рождение ребёнка
14.07.1992
Дочь: Менвалеева (Фатхутдинова) Руфия Раисовна
Отец ребёнка: Фатхутдинов Раис Гумярович