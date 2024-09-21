Леуткина (Овчинникова) Марина Архипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леуткина (Овчинникова) Марина Архипова

Место рождения

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

31.03.1871 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1871 ст.

Отец: Овчинников Архип Прокопьев

Мать: Казорина Пелагея Савельева

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Крещение
31.03.1871 ст.
Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Карп Дементьев Овчинников Анна Юдина Казорина
Бракосочетание
09.11.1888 ст.

Муж: Леуткин (Куланин Тарантаев) Ефим Космин Козмин

Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
По жениху Зот Иванов Казорин Поликарп Лукин Малахов По невесте Андрей Александров Днепровский Михаил Стефанов Зыков
Рождение ребёнка
16.09.1889 ст.

Дочь: Никулин (Леуткина) Фекла Ефимова

Отец ребёнка: Леуткин (Куланин Тарантаев) Ефим Космин Козмин

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно
Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область

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