Леуткина (Овчинникова) Марина Архипова
Место рождения
Дата рождения31.03.1871 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1871 ст.
Крещение
31.03.1871 ст.
Карп Дементьев Овчинников Анна Юдина Казорина
Бракосочетание
09.11.1888 ст.
По жениху Зот Иванов Казорин Поликарп Лукин Малахов По невесте Андрей Александров Днепровский Михаил Стефанов Зыков
Рождение ребёнка
16.09.1889 ст.
Дочь: Никулин (Леуткина) Фекла Ефимова
Отец ребёнка: Леуткин (Куланин Тарантаев) Ефим Космин Козмин
Смерть
Неизвестно