Корзникова Татьяна Евсевьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКорзникова Татьяна Евсевьевна

Корзникова Татьяна Евсевьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1842

Сын: Корзников Василий Евграфович

Отец ребёнка: Корзников Евграф Ильич

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Татьяна Евграфовна

Отец ребёнка: Корзников Евграф Ильич

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Корзников Александр Евграфович

Отец ребёнка: Корзников Евграф Ильич

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корзников Евграф Ильич

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close