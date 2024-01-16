Корзникова Татьяна Евсевьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1842
Сын: Корзников Василий Евграфович
Отец ребёнка: Корзников Евграф Ильич
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Татьяна Евграфовна
Отец ребёнка: Корзников Евграф Ильич
Рождение ребёнка
1848
Сын: Корзников Александр Евграфович
Отец ребёнка: Корзников Евграф Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно