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Бернацкий Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

?.11.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Бернацкий ?

Мать: Бернацкая ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бернацкий Владимир

Мать ребёнка: Бернацкая (Амбражей) (Амбражей) Анна Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бернацкая (Амбражей) (Амбражей) Анна Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бернацкая (Амбражей) (Амбражей) Анна Петровна

Работа или профессия
Неизвестно
Сельское хозяйство, несколько наделов земли (кулак), мельница, сад.
Смерть
?.11.1941

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