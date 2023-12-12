Бернацкий Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смерти?.11.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Бернацкий ?
Мать: Бернацкая ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бернацкий Владимир
Мать ребёнка: Бернацкая (Амбражей) (Амбражей) Анна Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бернацкая (Амбражей) (Амбражей) Анна Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Сельское хозяйство, несколько наделов земли (кулак), мельница, сад.
Смерть
?.11.1941