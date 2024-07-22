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Егоров Иоанн / Иван Иванович

Место рождения

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

14.02.1906 ст.

Дата смерти

01.09.1906 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1906 ст.

Отец: Герасимов Егоров Куликов Иван Герасимович

Мать: Егорова Герасимова Анна Давыдовна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 14.02.1906 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Рождествина крестьянин Михаил Яковлевич Акинфиев и крестьянская девица Евгени... Показать все
Смерть
01.09.1906 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата погребения - 03.09.1906 место смерти - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 1/2 года причина - от простуды Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславского у... Показать все

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