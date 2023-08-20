Молозев Анатолий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.06.1952
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1952
Бракосочетание
31.12.1982
Жена: Молозева Татьяна Юрьевна
Рождение ребёнка
24.02.1984
Сын: Молозев Андрей Анатольевич
Мать ребёнка: Молозева Татьяна Юрьевна
Рождение ребёнка
10.07.1990
Сын: Молозев Алексей Анатольевич
Мать ребёнка: Молозева Татьяна Юрьевна