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Молозев Анатолий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.06.1952

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1952

Отец: не указан

Мать: Молозева Ольга Михайловна

Бракосочетание
31.12.1982

Жена: Молозева Татьяна Юрьевна

Рождение ребёнка
24.02.1984

Сын: Молозев Андрей Анатольевич

Мать ребёнка: Молозева Татьяна Юрьевна

Рождение ребёнка
10.07.1990

Сын: Молозев Алексей Анатольевич

Мать ребёнка: Молозева Татьяна Юрьевна

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