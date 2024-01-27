Clark Edmund Seymour
Место рожденияFarmington, Davis, Utah Territory, United States
Дата рождения23.10.1852
Дата смерти02.08.1926
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1852
Отец: Clark Israel Justus
Мать: Clark Louisa
Farmington, Davis, Utah Territory, United States
Место жительства
1910
Freedom, Uinta, Wyoming, USA
Место жительства
1920
Lincoln, Wyoming, USA
Смерть
02.08.1926
Afton, Lincoln, Wyoming, 83110, USA
Похороны
?.08.1926
Afton, Lincoln, Wyoming, 83110, USA