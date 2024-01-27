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Clark Edmund Seymour

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Место рождения

Farmington, Davis, Utah Territory, United States

Дата рождения

23.10.1852

Дата смерти

02.08.1926

Пол

Мужской

Отец

1821 г.р.

Мать

1822 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1852

Отец: Clark Israel Justus

Мать: Clark Louisa

Farmington, Davis, Utah Territory, United States
Место жительства
1910
Freedom, Uinta, Wyoming, USA
Место жительства
1920
Lincoln, Wyoming, USA
Смерть
02.08.1926
Afton, Lincoln, Wyoming, 83110, USA
Похороны
?.08.1926
Afton, Lincoln, Wyoming, 83110, USA
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