Чумак Ефросинья Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения14.10.1892
Дата смерти09.02.1986
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федосов Григорий Алексеевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
05.01.1929
Дочь: Чумакова Мария Макаровна
Отец ребёнка: Чумак Макар Григорьевич
Андреевка, Федоровский район, Костанайская область
Смерть
09.02.1986