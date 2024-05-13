Чумак Ефросинья Дмитриевна 14.10.1892 — найти родственников по фамилии на Familio
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Чумак Ефросинья Дмитриевна

Место рождения

Чернигов, Чернігівська область

Дата рождения

14.10.1892

Дата смерти

09.02.1986

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Чернигов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федосов Григорий Алексеевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
05.01.1929

Дочь: Чумакова Мария Макаровна

Отец ребёнка: Чумак Макар Григорьевич

Андреевка, Федоровский район, Костанайская область
Смерть
09.02.1986

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