Богданова Марья
Место рожденияАзербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка
Рождение ребёнка
1864
Сын: Богданов Степан Кондратьевич
Отец ребёнка: Богданов Кондрат Михайлович
Россия, Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка
Рождение ребёнка
1866
Сын: Богданов Николай Кондратьевич
Отец ребёнка: Богданов Кондрат Михайлович
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1872
Сын: Богданов Тимофей Кондратьевич
Отец ребёнка: Богданов Кондрат Михайлович
Россия, Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка
Смерть
Неизвестно