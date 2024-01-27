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Богданова Марья

Место рождения

Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка
Рождение ребёнка
1864

Сын: Богданов Степан Кондратьевич

Отец ребёнка: Богданов Кондрат Михайлович

Россия, Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка
Рождение ребёнка
1866

Сын: Богданов Николай Кондратьевич

Отец ребёнка: Богданов Кондрат Михайлович

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1872

Сын: Богданов Тимофей Кондратьевич

Отец ребёнка: Богданов Кондрат Михайлович

Россия, Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка
Смерть
Неизвестно
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