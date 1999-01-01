Никифоров Деомид — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никифоров Деомид

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.06.1896

Сын: Никифоров Алексей Деомидович

Мать ребёнка: не указана

Россия, Томск
Рождение ребёнка
1900

Сын: Никифоров Дмитрий Деомидович

Мать ребёнка: не указана

с. Коченево Томской губернии
Работа или профессия
Неизвестно
Прасол частных колбасных фирм.
Смерть
Неизвестно
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