Никифоров Деомид
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.06.1896
Сын: Никифоров Алексей Деомидович
Мать ребёнка: не указана
Россия, Томск
Рождение ребёнка
1900
Сын: Никифоров Дмитрий Деомидович
Мать ребёнка: не указана
с. Коченево Томской губернии
Работа или профессия
Неизвестно
Прасол частных колбасных фирм.
Смерть
Неизвестно