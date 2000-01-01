Прокофьева (Прокофьева) Акулина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прокофьева (Прокофьева) Акулина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1919

Дочь: Ефимия Никоновна

Отец ребёнка: Прокофьев Никон Миркиянович

Manchenyaty, Vitebsk Region Belarus
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Manchenyaty, Vitebsk Region Belarus
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