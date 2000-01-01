Прокофьева (Прокофьева) Акулина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Ефимия Никоновна
Отец ребёнка: Прокофьев Никон Миркиянович
Manchenyaty, Vitebsk Region Belarus
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Manchenyaty, Vitebsk Region Belarus