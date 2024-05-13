Усачева Прасковья 1756 — найти родственников по фамилии на Familio
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Усачева Прасковья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Дата смерти

1830

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1760 г.р.

Дети

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: (Усачева) Анна Федотовна

Отец ребёнка: Усачев (Куренев) Федот Иванович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1783

Дочь: (Усачева) Мария Федотовна

Отец ребёнка: Усачев (Куренев) Федот Иванович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
1791

Муж: Усачев (Куренев) Федот Иванович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
1830
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

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