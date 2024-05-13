Усачева Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
Дата смерти1830
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1781
Дочь: (Усачева) Анна Федотовна
Отец ребёнка: Усачев (Куренев) Федот Иванович
Рождение ребёнка
1783
Дочь: (Усачева) Мария Федотовна
Отец ребёнка: Усачев (Куренев) Федот Иванович
Бракосочетание
1791
Смерть
1830