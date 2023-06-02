Юркова (Окорокова) Акилина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юркова (Окорокова) Акилина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822 или 1826

Дата смерти

30.01.1871

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822 или 1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
22.10.1845

Муж: Вьюрков Кузьма Ефимович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
18.06.1853

Дочь: Юркова (Юркова) Агриппина Кузьминична

Отец ребёнка: Вьюрков Кузьма Ефимович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
17.02.1855

Дочь: Аладьина (Юркова) Евдокия Кузьминична

Отец ребёнка: Вьюрков Кузьма Ефимович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
05.08.1856

Дочь: Юркова (Юркова) Мария Кузьминична

Отец ребёнка: Вьюрков Кузьма Ефимович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
13.10.1858

Сын: Юрков Иван Кузьмич

Отец ребёнка: Вьюрков Кузьма Ефимович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
19.07.1860

Дочь: Юркова (Юркова) Мария Кузьминична

Отец ребёнка: Вьюрков Кузьма Ефимович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
03.06.1862

Сын: Юрков Федор Кузьмич

Отец ребёнка: Вьюрков Кузьма Ефимович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
15.09.1864

Сын: Юрков Константин Кузьмич

Отец ребёнка: Вьюрков Кузьма Ефимович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
30.01.1871
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

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