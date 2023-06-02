Юркова (Окорокова) Акилина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822 или 1826
Дата смерти30.01.1871
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822 или 1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.10.1845
Рождение ребёнка
18.06.1853
Дочь: Юркова (Юркова) Агриппина Кузьминична
Отец ребёнка: Вьюрков Кузьма Ефимович
Рождение ребёнка
17.02.1855
Дочь: Аладьина (Юркова) Евдокия Кузьминична
Отец ребёнка: Вьюрков Кузьма Ефимович
Рождение ребёнка
05.08.1856
Дочь: Юркова (Юркова) Мария Кузьминична
Отец ребёнка: Вьюрков Кузьма Ефимович
Рождение ребёнка
13.10.1858
Сын: Юрков Иван Кузьмич
Отец ребёнка: Вьюрков Кузьма Ефимович
Рождение ребёнка
19.07.1860
Дочь: Юркова (Юркова) Мария Кузьминична
Отец ребёнка: Вьюрков Кузьма Ефимович
Рождение ребёнка
03.06.1862
Сын: Юрков Федор Кузьмич
Отец ребёнка: Вьюрков Кузьма Ефимович
Рождение ребёнка
15.09.1864
Отец ребёнка: Вьюрков Кузьма Ефимович
Смерть
30.01.1871