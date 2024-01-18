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Маковкина Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1886 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1886 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
05.10.1904 ст.

Муж: Маковкин Иван Семенович

Рождение ребёнка
26.08.1908 ст.

Сын: Маковкин Иван Иванович

Отец ребёнка: Маковкин Иван Семенович

Рождение ребёнка
26.12.1912 ст.

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Маковкин Иван Семенович

Рождение ребёнка
03.03.1915 ст.

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Маковкин Иван Семенович

Смерть
Неизвестно
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