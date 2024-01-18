Маковкина Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1886 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
05.10.1904 ст.
Рождение ребёнка
26.08.1908 ст.
Отец ребёнка: Маковкин Иван Семенович
Рождение ребёнка
26.12.1912 ст.
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Маковкин Иван Семенович
Рождение ребёнка
03.03.1915 ст.
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Маковкин Иван Семенович
Смерть
Неизвестно