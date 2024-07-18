Фатхутдинова (Атанова) Гульнур Фазильяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фатхутдинова (Атанова) Гульнур Фазильяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.07.1960

Пол

Женский

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1960

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фатхутдинов Равиль Салимзянович

Рождение ребёнка
13.09.1980

Дочь: Игматулина (Фатхутдинова) Ильвира Равилевна

Отец ребёнка: Фатхутдинов Равиль Салимзянович

Рождение ребёнка
23.04.1984

Дочь: Сауткина (Фатхутдинова) Лиля Равилевна

Отец ребёнка: Фатхутдинов Равиль Салимзянович

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