Фатхутдинова (Атанова) Гульнур Фазильяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.07.1960
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1960
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.09.1980
Дочь: Игматулина (Фатхутдинова) Ильвира Равилевна
Отец ребёнка: Фатхутдинов Равиль Салимзянович
Рождение ребёнка
23.04.1984
Дочь: Сауткина (Фатхутдинова) Лиля Равилевна
Отец ребёнка: Фатхутдинов Равиль Салимзянович