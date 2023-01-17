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Ирина Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1722

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1697 г.р.

Мать

1702 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: Василий Никифоров

Мать: Мария Григорьева

ИВ-1737 Ирина 15=1722 ИВ-1739, 1740 Ирины нет (где она?) ИВ-1742 Ирина 19=1723 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749 ---, 1750, 1751 ---, 1752, 1754, 1755 такой ведомости... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Урвихино, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно
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