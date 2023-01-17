Ирина Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1722
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: Василий Никифоров
Мать: Мария Григорьева
ИВ-1737 Ирина 15=1722 ИВ-1739, 1740 Ирины нет (где она?) ИВ-1742 Ирина 19=1723 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749 ---, 1750, 1751 ---, 1752, 1754, 1755 такой ведомости... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Урвихино, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно