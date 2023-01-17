Андреева (Баюршина) Екатерина Баюршиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.05.1927
Дата смертиОколо 1990
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1927
Отец: Осипов Баюрша (Пайрша) Осипович
Мать: Чувук (Сулвука)
Рождение ребёнка
31.08.1949
Сын: Андреев Анатолий Изибаевич
Отец ребёнка: Андреев Изибай Андреевич
Чебыково, Мишкинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1990