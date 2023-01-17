Андреева (Баюршина) Екатерина Баюршиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреева (Баюршина) Екатерина Баюршиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.05.1927

Дата смерти

Около 1990

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1927

Отец: Осипов Баюрша (Пайрша) Осипович

Мать: Чувук (Сулвука)

Рождение ребёнка
31.08.1949

Сын: Андреев Анатолий Изибаевич

Отец ребёнка: Андреев Изибай Андреевич

Чебыково, Мишкинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андреев Изибай Андреевич

Смерть
Около 1990
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