Вакар (Гусева) Елизавета
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гусев Сергей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Вакар Василий
Рождение ребёнка
1889
Сын: Вакар Николай
Отец ребёнка: Вакар Василий
Рождение ребёнка
1892
Сын: Вакар Сергей
Отец ребёнка: Вакар Василий
Смерть
Неизвестно