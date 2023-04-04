Вакар (Гусева) Елизавета — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вакар (Гусева) Елизавета

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1853 г.р.

Дети

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гусев Сергей

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вакар Василий

Рождение ребёнка
1889

Сын: Вакар Николай

Отец ребёнка: Вакар Василий

Рождение ребёнка
1892

Сын: Вакар Сергей

Отец ребёнка: Вакар Василий

Смерть
Неизвестно

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