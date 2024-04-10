(Трутнева) Вера
Место рожденияРоссия, Тульская обл., г. Киреевск
Дата рождения28.12.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1983
Отец: Трутнев Александр
Рождение ребёнка
2005
Сын: Никита
Отец ребёнка: Севастьянов Михаил
Рождение ребёнка
29.12.2007
Рождение ребёнка
24.02.2010
Рождение ребёнка
12.07.2014
Рождение ребёнка
?.06.2015