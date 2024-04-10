(Трутнева) Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Трутнева) Вера

(Трутнева) Вера

avatar

Место рождения

Россия, Тульская обл., г. Киреевск

Дата рождения

28.12.1983

Пол

Женский

Отец

1953 г.р.

Мать

1954 г.р.

Дети

2005 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1983

Отец: Трутнев Александр

Мать: Трутнева (Рудакова) Надежда

Рождение ребёнка
2005

Сын: Никита

Отец ребёнка: Севастьянов Михаил

Рождение ребёнка
29.12.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Севастьянов Михаил

Рождение ребёнка
24.02.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Севастьянов Михаил

Рождение ребёнка
12.07.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Севастьянов Михаил

Рождение ребёнка
?.06.2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Севастьянов Михаил

Мы используем куки для улучшения работы сайта.