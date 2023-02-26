Анна Александрова
Место рождениясельцо Микулино Калужской губ.
Дата рождения1757
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
24.10.1781
Сын: Арефий Епифаниев
Отец ребёнка: Епифан (Стефан) Стефанов
сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1789
Дочь: Олимпиада Епифанова
Отец ребёнка: Епифан (Стефан) Стефанов
сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно