Анна Александрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Александрова

Место рождения

сельцо Микулино Калужской губ.

Дата рождения

1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: не указан

Мать: не указана

сельцо Микулино Калужской губ.
Рождение ребёнка
24.10.1781

Сын: Арефий Епифаниев

Отец ребёнка: Епифан (Стефан) Стефанов

сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1789

Дочь: Олимпиада Епифанова

Отец ребёнка: Епифан (Стефан) Стефанов

сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно
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