Никитин-Антонов (Стефанов) Василий Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никитин-Антонов (Стефанов) Василий Федорович

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

23.02.1806 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1771 г.р.

Мать

1773 г.р.

Жена

1805 г.р.

Дети

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1806 ст.

Отец: Антонов (Никитин) Феодор Стефанович

Мать: (Антонова) Дарья Антоновна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васильева (Иевлева) Анна Матвеевна

Рождение ребёнка
06.08.1825 ст.

Сын: Стефанов-Никитин-Антонов-Курочкин (Феодоров) Лаврентий (Иларион) Васильевич

Мать ребёнка: Васильева (Иевлева) Анна Матвеевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.10.1829 ст.

Сын: Стефанов-Никитин-Антонов-Иванюшин (Феодоров) Косма Васильевич

Мать ребёнка: Васильева (Иевлева) Анна Матвеевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.03.1832 ст.

Сын: Никитин-Антонов (Феодоров) Иоанн(Иван) Васильевич

Мать ребёнка: Васильева (Иевлева) Анна Матвеевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.11.1835 ст.

Дочь: Стефанова-Никитина-Антонова (Феодорова) Екатерина Васильевна

Мать ребёнка: Васильева (Иевлева) Анна Матвеевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.02.1838 ст.

Дочь: Стефанова-Никитина-Антонова (Феодорова) Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: Васильева (Иевлева) Анна Матвеевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.04.1840 ст.

Дочь: Стефанова-Никитина-Антонова (Феодорова) Агапия (Агафья) Васильевна

Мать ребёнка: Васильева (Иевлева) Анна Матвеевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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