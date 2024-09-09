Никитин-Антонов (Стефанов) Василий Федорович
Место рождения
Дата рождения23.02.1806 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1806 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.08.1825 ст.
Сын: Стефанов-Никитин-Антонов-Курочкин (Феодоров) Лаврентий (Иларион) Васильевич
Мать ребёнка: Васильева (Иевлева) Анна Матвеевна
Рождение ребёнка
22.10.1829 ст.
Сын: Стефанов-Никитин-Антонов-Иванюшин (Феодоров) Косма Васильевич
Мать ребёнка: Васильева (Иевлева) Анна Матвеевна
Рождение ребёнка
25.03.1832 ст.
Сын: Никитин-Антонов (Феодоров) Иоанн(Иван) Васильевич
Мать ребёнка: Васильева (Иевлева) Анна Матвеевна
Рождение ребёнка
14.11.1835 ст.
Дочь: Стефанова-Никитина-Антонова (Феодорова) Екатерина Васильевна
Мать ребёнка: Васильева (Иевлева) Анна Матвеевна
Рождение ребёнка
27.02.1838 ст.
Дочь: Стефанова-Никитина-Антонова (Феодорова) Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: Васильева (Иевлева) Анна Матвеевна
Рождение ребёнка
01.04.1840 ст.
Дочь: Стефанова-Никитина-Антонова (Феодорова) Агапия (Агафья) Васильевна
Мать ребёнка: Васильева (Иевлева) Анна Матвеевна
Смерть
Неизвестно