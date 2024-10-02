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Bletzer/Plätzer Johann Adam

Место рождения

Heddesheim oder Großsachsen, Oberamt Heidelberg

Дата рождения

25.01.1737

Дата смерти

26.02.1803

Пол

Мужской

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1737

Отец: Bletzer/Plätzer Conrad Plätzer/

Мать: Bletzer/Plätzer (Jörder) Anna Katharina

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Bletzer/Plätzer Maria Jacobina

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Bletzer/Plätzer Johann Nicolaus

Мать ребёнка: Bletzer/Plätzer Maria Jacobina

Рождение ребёнка
1760

Сын: Pletzer Johann Nikolaus

Мать ребёнка: Bletzer/Plätzer Maria Jacobina

Смерть
26.02.1803

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