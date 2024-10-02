Bletzer/Plätzer Johann Adam
Место рожденияHeddesheim oder Großsachsen, Oberamt Heidelberg
Дата рождения25.01.1737
Дата смерти26.02.1803
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1737
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Bletzer/Plätzer Johann Nicolaus
Мать ребёнка: Bletzer/Plätzer Maria Jacobina
Рождение ребёнка
1760
Мать ребёнка: Bletzer/Plätzer Maria Jacobina
Смерть
26.02.1803