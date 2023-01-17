Колобовникова Васса Киприяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1834
Сын: Колобовников Ефрем Михайлович
Отец ребёнка: Колобовников Еким Михайлович
Рождение ребёнка
1837
Сын: Колобовников Семен Екимович
Отец ребёнка: Колобовников Еким Михайлович
Рождение ребёнка
1840
Сын: Колобовников Нефед Екимович
Отец ребёнка: Колобовников Еким Михайлович
Рождение ребёнка
1842
Сын: Колобовников Михаил Екимович
Отец ребёнка: Колобовников Еким Михайлович
Рождение ребёнка
1844
Сын: Колобовников Николай Екимович
Отец ребёнка: Колобовников Еким Михайлович
Рождение ребёнка
1848
Сын: Колобовников Федор Екимович
Отец ребёнка: Колобовников Еким Михайлович
Рождение ребёнка
15.03.1854
Сын: Колобовников Василий Екимович
Отец ребёнка: Колобовников Еким Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно