Колобовникова Васса Киприяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колобовникова Васса Киприяновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1834

Сын: Колобовников Ефрем Михайлович

Отец ребёнка: Колобовников Еким Михайлович

Нижняя Омка, Нижнеомский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Колобовников Семен Екимович

Отец ребёнка: Колобовников Еким Михайлович

Нижняя Омка, Нижнеомский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Колобовников Нефед Екимович

Отец ребёнка: Колобовников Еким Михайлович

Нижняя Омка, Нижнеомский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Колобовников Михаил Екимович

Отец ребёнка: Колобовников Еким Михайлович

Нижняя Омка, Нижнеомский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Колобовников Николай Екимович

Отец ребёнка: Колобовников Еким Михайлович

Нижняя Омка, Нижнеомский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Колобовников Федор Екимович

Отец ребёнка: Колобовников Еким Михайлович

Нижняя Омка, Нижнеомский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
15.03.1854

Сын: Колобовников Василий Екимович

Отец ребёнка: Колобовников Еким Михайлович

Нижняя Омка, Нижнеомский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колобовников Еким Михайлович

Смерть
Неизвестно
Нижняя Омка, Нижнеомский муниципальный район, Омская область
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