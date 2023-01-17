Зуева (?) Надежда Афанасьева
Место рождения
Дата рождения1793
Дата смертиДо 1837
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.10.1810
Муж: Зуев Мокий Парфенов
Ермолино, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Татьяна Мокиева
Отец ребёнка: Зуев Мокий Парфенов
Рождение ребёнка
1823
Сын: Зуев Ефим Мокиев
Отец ребёнка: Зуев Мокий Парфенов
Рождение ребёнка
16.01.1833
Сын: Зуев Леонтий Мокиев
Отец ребёнка: Зуев Мокий Парфенов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1837