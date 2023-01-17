Зуева (?) Надежда Афанасьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зуева (?) Надежда Афанасьева

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Место рождения

Голаевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1793

Дата смерти

До 1837

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1797 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Голаевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
23.10.1810

Муж: Зуев Мокий Парфенов

Ермолино, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Татьяна Мокиева

Отец ребёнка: Зуев Мокий Парфенов

Красноселье, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1823

Сын: Зуев Ефим Мокиев

Отец ребёнка: Зуев Мокий Парфенов

Красноселье, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
16.01.1833

Сын: Зуев Леонтий Мокиев

Отец ребёнка: Зуев Мокий Парфенов

Голаевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
Неизвестно
Красноселье, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Смерть
До 1837
Красноселье, Рославльский уезд, Смоленская губерния
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