Емельянов Александр Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1955
Сын: Петровский Леонид Александрович
Мать ребёнка: Молодцова Валентина Ивановна
Рождение ребёнка
1957
Сын: Молодцов Анатолий Александрович
Мать ребёнка: Молодцова Валентина Ивановна
Смерть
Неизвестно