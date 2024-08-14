Емельянов Александр Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Емельянов Александр Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Молодцова Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
1955

Сын: Петровский Леонид Александрович

Мать ребёнка: Молодцова Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
1957

Сын: Молодцов Анатолий Александрович

Мать ребёнка: Молодцова Валентина Ивановна

Смерть
Неизвестно

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