Котенко Авраам Григорьевич
Место рождения
Дата рождения29.10.1863 ст.
Дата смерти26.09.1885 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1863 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JQ1Z-Y?i=659&cc=3511744
Крещение
29.10.1863 ст.
Хотень, Сумська область
Успенская церковь
Восприемник
05.04.1883 ст.
Иосиф Федорович Белокур
Восприемник
19.10.1883 ст.
Иван Лукьянович Коноваленко
Восприемник
18.06.1885 ст.
Леонтий Федорович Белокур
Рождение ребёнка
02.09.1885 ст.
Дочь: Марфа Авраамовна
Мать ребёнка: Котенко Пелагея Трофимовна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9PZ-N?i=298&cc=3511744&cat=1008700
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
26.09.1885 ст.
Причина смерти: от брюшного тифа
Похороны
27.09.1885 ст.
на отведенном кладбище | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-X54N?i=698&cc=3511744&cat=1008700