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Котенко Авраам Григорьевич

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

29.10.1863 ст.

Дата смерти

26.09.1885 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1863 ст.

Отец: Котенко Григорий Николаевич

Мать: Котенко Наталия Матвеевна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JQ1Z-Y?i=659&cc=3511744
Крещение
29.10.1863 ст.
Хотень, Сумська область
Успенская церковь
Восприемник
05.04.1883 ст.
Николаевка, Сумська область
Иосиф Федорович Белокур
Восприемник
19.10.1883 ст.
Николаевка, Сумська область
Иван Лукьянович Коноваленко
Восприемник
18.06.1885 ст.
Николаевка, Сумська область
Леонтий Федорович Белокур
Рождение ребёнка
02.09.1885 ст.

Дочь: Марфа Авраамовна

Мать ребёнка: Котенко Пелагея Трофимовна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9PZ-N?i=298&cc=3511744&cat=1008700
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Котенко Пелагея Трофимовна

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
26.09.1885 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: от брюшного тифа
Похороны
27.09.1885 ст.
на отведенном кладбище | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-X54N?i=698&cc=3511744&cat=1008700
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