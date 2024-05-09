Ельцова Екатерина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
21.09.1920
Отец ребёнка: Ельцов Степан Николаевич
Дмитриево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
26.06.1923
Отец ребёнка: Ельцов Степан Николаевич
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Александра Степановна
Отец ребёнка: Ельцов Степан Николаевич
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Валентина Степановна
Отец ребёнка: Ельцов Степан Николаевич
Рождение ребёнка
1932
Сын: Ельцов Вениамин Степанович
Отец ребёнка: Ельцов Степан Николаевич
Рождение ребёнка
1937
Сын: Ельцов Александр Степанович
Отец ребёнка: Ельцов Степан Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно