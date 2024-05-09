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Ельцова Екатерина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.09.1920

Сын: Ельцов Михаил Степанович

Отец ребёнка: Ельцов Степан Николаевич

Дмитриево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
26.06.1923

Сын: Ельцов Павел Степанович

Отец ребёнка: Ельцов Степан Николаевич

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Александра Степановна

Отец ребёнка: Ельцов Степан Николаевич

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Валентина Степановна

Отец ребёнка: Ельцов Степан Николаевич

Рождение ребёнка
1932

Сын: Ельцов Вениамин Степанович

Отец ребёнка: Ельцов Степан Николаевич

Рождение ребёнка
1937

Сын: Ельцов Александр Степанович

Отец ребёнка: Ельцов Степан Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ельцов Степан Николаевич

Смерть
Неизвестно
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