Давыдова Надежда Феопемтовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давыдова Надежда Феопемтовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Давыдов Василий Игнатьевич

Рождение ребёнка
30.06.1912 ст.

Дочь: (Давыдова) Анна Васильевна

Отец ребёнка: Давыдов Василий Игнатьевич

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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