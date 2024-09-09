Давыдова Надежда Феопемтовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.06.1912 ст.
Дочь: (Давыдова) Анна Васильевна
Отец ребёнка: Давыдов Василий Игнатьевич
Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно