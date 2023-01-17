Кулакова (Кобелева) Евдокия Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1835
Дата смерти15.12.1903 ст.
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1835
Отец: Кобелев Иван Максимович
Мать: не указана
Бракосочетание
30.10.1855 ст.
Круглыжи, Свечинский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
30.10.1855 ст.
Муж: не указан
Смерть
15.12.1903 ст.
Череминская 2-я, Котельнический уезд, Вятская губерния