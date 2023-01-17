Кулакова (Кобелева) Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулакова (Кобелева) Евдокия Ивановна

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Место рождения

Рябухинской, Котельнический уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1835

Дата смерти

15.12.1903 ст.

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Около 1838 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835

Отец: Кобелев Иван Максимович

Мать: не указана

Рябухинской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
30.10.1855 ст.

Муж: Кулаков Ананий Петрович

Круглыжи, Свечинский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
30.10.1855 ст.

Муж: не указан

Рябухинской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Смерть
15.12.1903 ст.
Череминская 2-я, Котельнический уезд, Вятская губерния
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