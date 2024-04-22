Красавина (Тележкина) Елизавета Андреевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1890
Дата смерти12.11.1961
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890
Отец: Бадуркин Андрей Тимофеевич
Мать: Бадуркина Агрофена
Рождение ребёнка
1918
Отец ребёнка: Красавин Федор Данилович
Рождение ребёнка
1921
Сын: Красавин Василий Федорович
Отец ребёнка: Красавин Федор Данилович
Рождение ребёнка
26.07.1925
Дочь: Груздева Мария Федоровна
Отец ребёнка: Красавин Федор Данилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Красавина Александра Федоровна
Отец ребёнка: Красавин Федор Данилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Питерцева Вера Федоровна
Отец ребёнка: Красавин Федор Данилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.11.1961