Красавина (Тележкина) Елизавета Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красавина (Тележкина) Елизавета Андреевна

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Место рождения

Обнорское, Любимский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

Около 1890

Дата смерти

12.11.1961

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890

Отец: Бадуркин Андрей Тимофеевич

Мать: Бадуркина Агрофена

Обнорское, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1918

Сын: Красавин Иван Федорович

Отец ребёнка: Красавин Федор Данилович

Тимонино, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1921

Сын: Красавин Василий Федорович

Отец ребёнка: Красавин Федор Данилович

Тимонино, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
26.07.1925

Дочь: Груздева Мария Федоровна

Отец ребёнка: Красавин Федор Данилович

Тимонино, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Красавина Александра Федоровна

Отец ребёнка: Красавин Федор Данилович

Тимонино, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Питерцева Вера Федоровна

Отец ребёнка: Красавин Федор Данилович

Тимонино, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Красавин Федор Данилович

Смерть
12.11.1961
Тимонино, Любимский муниципальный район, Ярославская область
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