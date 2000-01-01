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Хайбуллина Лира
Хайбуллина Лира
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1936
Дата смерти
1939
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Хайбуллина (Самихова) Бибинур Мингажевна
1910 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936
Отец: не указан
Мать:
Хайбуллина Бибинур Мингажевна
Смерть
1939
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