Хайбуллина Лира — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хайбуллина Лира

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1936

Дата смерти

1939

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1910 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936

Отец: не указан

Мать: Хайбуллина Бибинур Мингажевна

Смерть
1939
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