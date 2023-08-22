Самойлова (Малых) Елизавета Петрововна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1930
Дата смерти2020
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930
Отец: Малых Петр Андреевич
Рождение ребёнка
18.02.1954
Сын: Самойлов Владимир Антонинович
Отец ребёнка: Самойлов Антонин Михайлович
Кунгур, город Кунгур, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Литвина Галина Антониновна
Отец ребёнка: Самойлов Антонин Михайлович
Смерть
2020