Самойлова (Малых) Елизавета Петрововна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСамойлова (Малых) Елизавета Петрововна

Самойлова (Малых) Елизавета Петрововна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1930

Дата смерти

2020

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: Малых Петр Андреевич

Мать: Малых Александра Андреевна

Рождение ребёнка
18.02.1954

Сын: Самойлов Владимир Антонинович

Отец ребёнка: Самойлов Антонин Михайлович

Кунгур, город Кунгур, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Литвина Галина Антониновна

Отец ребёнка: Самойлов Антонин Михайлович

Смерть
2020
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close