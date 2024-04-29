Каша Оболенский Василий Князь Владимирович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Каша Оболенский Василий Князь Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1516

Пол

Мужской

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Оболенский Владимир Князь Оболенский Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Меньшой Кашин-Оболенский Иван Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скок Кашин-Оболенский Иван Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кашин-Оболенский Александр Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кашин-Оболенский Фёдор Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Глухой Кашин-Оболенский Иван Васильевич (В Иночестве Иона)

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1516

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