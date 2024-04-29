Каша Оболенский Василий Князь Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1516
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Оболенский Владимир Князь Оболенский Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Меньшой Кашин-Оболенский Иван Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Скок Кашин-Оболенский Иван Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кашин-Оболенский Александр Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кашин-Оболенский Фёдор Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Глухой Кашин-Оболенский Иван Васильевич (В Иночестве Иона)
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1516