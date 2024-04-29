Оболенский Владимир Князь Оболенский Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Оболенский Иван Князь Оболенский Константинович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Оболенский Федор Владимирович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Оболенский Михаил Владимирович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Каша Оболенский Василий Князь Владимирович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лыко-Оболенский Иван Князь Владимирович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно