Сулейманова (Юлбулдина) Шагида Анваровна
Место рожденияд.Илимбетова Аргаяшский район Челябинская область
Дата рождения24.04.1954
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1954
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.03.1978
Сын: Сулейманов Марат Гибадатуллович
Отец ребёнка: Сулейманов Гибадатулла Галиуллинович
Рождение ребёнка
17.12.1980
Сын: Сулейманов Сабир Гибадатуллович
Отец ребёнка: Сулейманов Гибадатулла Галиуллинович
Рождение ребёнка
17.12.1980
Сын: Сулейманов Хабир Гибадатуллович
Отец ребёнка: Сулейманов Гибадатулла Галиуллинович