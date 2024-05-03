Сулейманова (Юлбулдина) Шагида Анваровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сулейманова (Юлбулдина) Шагида Анваровна

Место рождения

д.Илимбетова Аргаяшский район Челябинская область

Дата рождения

24.04.1954

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сулейманов Гибадатулла Галиуллинович

Рождение ребёнка
30.03.1978

Сын: Сулейманов Марат Гибадатуллович

Отец ребёнка: Сулейманов Гибадатулла Галиуллинович

Рождение ребёнка
17.12.1980

Сын: Сулейманов Сабир Гибадатуллович

Отец ребёнка: Сулейманов Гибадатулла Галиуллинович

Рождение ребёнка
17.12.1980

Сын: Сулейманов Хабир Гибадатуллович

Отец ребёнка: Сулейманов Гибадатулла Галиуллинович

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