Ананьева Наталья Витальевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ананьева Наталья Витальевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.08.1983

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1983

Отец: Ананьев Виталий Михайлович

Мать: Карнадуд Людмила Ивановна

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