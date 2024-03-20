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Ананьева Наталья Витальевна
Ананьева Наталья Витальевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
14.08.1983
Пол
Женский
Отец
Ананьев Виталий Михайлович
1953 г.р.
Мать
Карнадуд Людмила Ивановна
1959 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1983
Отец:
Ананьев Виталий Михайлович
Мать:
Карнадуд Людмила Ивановна
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