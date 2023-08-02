Шаповалова Дарья Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаповалова Дарья Дмитриевна

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шаповалов Никифор Семенович

Рождение ребёнка
1903

Дочь: (Шаповалова) Пелагея Никифоровна

Отец ребёнка: Шаповалов Никифор Семенович

Рождение ребёнка
1922

Дочь: (Шаповалов) Мария Никифоровна

Отец ребёнка: Шаповалов Никифор Семенович

Смерть
Неизвестно

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