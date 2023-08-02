Шаповалова Дарья Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1903
Дочь: (Шаповалова) Пелагея Никифоровна
Отец ребёнка: Шаповалов Никифор Семенович
Рождение ребёнка
1922
Дочь: (Шаповалов) Мария Никифоровна
Отец ребёнка: Шаповалов Никифор Семенович
Смерть
Неизвестно