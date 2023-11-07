Алексахина (Шалоумова) Елена Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.04.1956
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1956
Рождение ребёнка
21.06.1977
Сын: Алексахин Евгений Викторович
Отец ребёнка: Алексахин Виктор Николаевич
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
10.12.1982
Дочь: Алексахина Анна Викторовна
Отец ребёнка: Алексахин Виктор Николаевич