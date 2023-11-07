Алексахина (Шалоумова) Елена Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексахина (Шалоумова) Елена Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.04.1956

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1956

Отец: Шалоумов Михаил Иванович

Мать: Шалоумова Анна Васильевна

Рождение ребёнка
21.06.1977

Сын: Алексахин Евгений Викторович

Отец ребёнка: Алексахин Виктор Николаевич

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
10.12.1982

Дочь: Алексахина Анна Викторовна

Отец ребёнка: Алексахин Виктор Николаевич

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