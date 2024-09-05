Архип Яковлев
Место рождения
Дата рождения1755
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
1755
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1774
Рождение ребёнка
1775
Сын: Тихон Архипов
Мать ребёнка: Васса (Василиса) Евстафьева
Рождение ребёнка
1780
Сын: Федор Архипов
Мать ребёнка: Васса (Василиса) Евстафьева
наверное родился в Аркино
Рождение ребёнка
1782
Сын: Родион Архипов
Мать ребёнка: Васса (Василиса) Евстафьева
Рождение ребёнка
1786
Сын: Анисим Архипов
Мать ребёнка: Васса (Василиса) Евстафьева
Рождение ребёнка
1787
Сын: Яков Архипов
Мать ребёнка: Васса (Василиса) Евстафьева
Рождение ребёнка
15.09.1788 ст.
Сын: Никита Архипов
Мать ребёнка: Васса (Василиса) Евстафьева
15. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GJ9-2VY?i=419&cc=1921824 господские дети (сын) Василий Сергеев Огарев и жена пономаря Праскева Иванова
Рождение ребёнка
11.04.1791 ст.
Сын: Антип Архипов
Мать ребёнка: Васса (Василиса) Евстафьева
7. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGVT-NG9?i=193&cc=1921824 господский сын Василий Сергеев Огарев и умершего пономаря вдова Праскева Иванова
Смерть
Неизвестно