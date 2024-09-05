Архип Яковлев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАрхип Яковлев

Архип Яковлев

Место рождения

Аркино, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1755 г.р.

Дети

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: не указан

Мать: не указана

Аркино, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Около 1774

Жена: Васса (Василиса) Евстафьева

Рождение ребёнка
1775

Сын: Тихон Архипов

Мать ребёнка: Васса (Василиса) Евстафьева

Аркино, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Федор Архипов

Мать ребёнка: Васса (Василиса) Евстафьева

Аркино, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
наверное родился в Аркино
Рождение ребёнка
1782

Сын: Родион Архипов

Мать ребёнка: Васса (Василиса) Евстафьева

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1786

Сын: Анисим Архипов

Мать ребёнка: Васса (Василиса) Евстафьева

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1787

Сын: Яков Архипов

Мать ребёнка: Васса (Василиса) Евстафьева

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
15.09.1788 ст.

Сын: Никита Архипов

Мать ребёнка: Васса (Василиса) Евстафьева

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
15. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GJ9-2VY?i=419&cc=1921824 господские дети (сын) Василий Сергеев Огарев и жена пономаря Праскева Иванова
Рождение ребёнка
11.04.1791 ст.

Сын: Антип Архипов

Мать ребёнка: Васса (Василиса) Евстафьева

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
7. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGVT-NG9?i=193&cc=1921824 господский сын Василий Сергеев Огарев и умершего пономаря вдова Праскева Иванова
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.