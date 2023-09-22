Каганова (Кузнецова) Стефанида Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смерти05.10.1870
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Каганова Ирина Дмитриевна
Отец ребёнка: Каганов Дмитрий Прохорович
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Каганова Фекла Дмитриевна
Отец ребёнка: Каганов Дмитрий Прохорович
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Каганова Александра Дмитриевна
Отец ребёнка: Каганов Дмитрий Прохорович
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Каганова Агриппина Дмитриевна
Отец ребёнка: Каганов Дмитрий Прохорович
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Каганова Марфа Дмитриевна
Отец ребёнка: Каганов Дмитрий Прохорович
Смерть
05.10.1870