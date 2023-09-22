Каганова (Кузнецова) Стефанида Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каганова (Кузнецова) Стефанида Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

05.10.1870

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каганов Дмитрий Прохорович

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Каганова Ирина Дмитриевна

Отец ребёнка: Каганов Дмитрий Прохорович

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Каганова Фекла Дмитриевна

Отец ребёнка: Каганов Дмитрий Прохорович

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Каганова Александра Дмитриевна

Отец ребёнка: Каганов Дмитрий Прохорович

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Каганова Агриппина Дмитриевна

Отец ребёнка: Каганов Дмитрий Прохорович

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Каганова Марфа Дмитриевна

Отец ребёнка: Каганов Дмитрий Прохорович

Смерть
05.10.1870

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