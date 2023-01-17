Смирнова Екатерина Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1849
Сын: Смирнов Максим Алексеевич
Отец ребёнка: Смирнов Алексей Дмитриевич
Рождение ребёнка
1851
Отец ребёнка: Смирнов Алексей Дмитриевич
Рождение ребёнка
1852
Отец ребёнка: Смирнов Алексей Дмитриевич
Рождение ребёнка
1855
Отец ребёнка: Смирнов Алексей Дмитриевич
Рождение ребёнка
?.01.1858
Сын: Смирнов Игнатий Алексеевич
Отец ребёнка: Смирнов Алексей Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно