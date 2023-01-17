Смирнова Екатерина Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова Екатерина Игнатьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1849

Сын: Смирнов Максим Алексеевич

Отец ребёнка: Смирнов Алексей Дмитриевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1851

Сын: Смирнов Павел Алексеевич

Отец ребёнка: Смирнов Алексей Дмитриевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1852

Сын: Смирнов Семен Алексеевич

Отец ребёнка: Смирнов Алексей Дмитриевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1855

Сын: Смирнов Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Смирнов Алексей Дмитриевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.01.1858

Сын: Смирнов Игнатий Алексеевич

Отец ребёнка: Смирнов Алексей Дмитриевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Алексей Дмитриевич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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