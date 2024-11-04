Мохначев Павел Васильевич
Место рождения
Дата рождения11.01.1873 ст.
Дата смертиПосле 1918
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1873 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елена Павловна
Рождение ребёнка
08.07.1902 ст.
Дочь: (Мохначева) Серафима Павловна
Мать ребёнка: Елена Павловна
Рождение ребёнка
Около 1906
Сын: Мохначев Василий Павлович
Мать ребёнка: Елена Павловна
Смерть
После 1918
В 1918 свидетель на свадьбе в Вологде