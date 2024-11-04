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Мохначев Павел Васильевич

Место рождения

Клочково, Кубино-Озерский район, Северный край

Дата рождения

11.01.1873 ст.

Дата смерти

После 1918

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1873 ст.

Отец: Мохначев Василий Федорович

Мать: Мохначева Мария Степановна

Клочково, Кубино-Озерский район, Северный край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елена Павловна

Рождение ребёнка
08.07.1902 ст.

Дочь: (Мохначева) Серафима Павловна

Мать ребёнка: Елена Павловна

Клочково, Кубино-Озерский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1906

Сын: Мохначев Василий Павлович

Мать ребёнка: Елена Павловна

Клочково, Кубино-Озерский район, Северный край
Смерть
После 1918
В 1918 свидетель на свадьбе в Вологде

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