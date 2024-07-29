Гребенкина Матрона Феопемптовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГребенкина Матрона Феопемптовна

Гребенкина Матрона Феопемптовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гребенкин Кузьма Артамонович

Рождение ребёнка
23.09.1856 ст.

Сын: Гребенкин Савва Кузьмич

Отец ребёнка: Гребенкин Кузьма Артамонович

Архангельское, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
02.02.1859 ст.

Дочь: Гребенкина Агафья Кузьминична

Отец ребёнка: Гребенкин Кузьма Артамонович

Архангельское, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.