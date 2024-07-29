Гребенкина Матрона Феопемптовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.09.1856 ст.
Отец ребёнка: Гребенкин Кузьма Артамонович
Рождение ребёнка
02.02.1859 ст.
Дочь: Гребенкина Агафья Кузьминична
Отец ребёнка: Гребенкин Кузьма Артамонович
Смерть
Неизвестно