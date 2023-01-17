(Яковлева) Мария Васильева
Место рождения
Дата рождения1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: Василий Яковлев
Мать: не указана
Бракосочетание
04.10.1910
Рождение ребёнка
15.11.1911
Отец ребёнка: Фаддеев Михаил Павлов
Рождение ребёнка
23.12.1913
Дочь: Анастасия Михайловна
Отец ребёнка: Фаддеев Михаил Павлов
Рождение ребёнка
28.05.1917
Сын: Фаддеев Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Фаддеев Михаил Павлов
Смерть
Неизвестно