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(Яковлева) Мария Васильева

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Место рождения

Никольское, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Василий Яковлев

Мать: не указана

Никольское, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
04.10.1910

Муж: Фаддеев Михаил Павлов

Рождение ребёнка
15.11.1911

Сын: Фаддеев Петр Михайлович

Отец ребёнка: Фаддеев Михаил Павлов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
23.12.1913

Дочь: Анастасия Михайловна

Отец ребёнка: Фаддеев Михаил Павлов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
28.05.1917

Сын: Фаддеев Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Фаддеев Михаил Павлов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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