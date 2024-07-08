Процик Проценко Гавриил Михайлович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1777
Дата смерти06.11.1844 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1777
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1806
Сын: Проценко Михаил Гаврилович
Мать ребёнка: Проценко Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1808
Дочь: Губченко (Проценко) Мария Гавриловна
Мать ребёнка: Проценко Евдокия Ивановна
Смерть
06.11.1844 ст.