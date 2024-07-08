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Процик Проценко Гавриил Михайлович

Место рождения

Шабалинов, Чернігівська область

Дата рождения

Около 1777

Дата смерти

06.11.1844 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1777

Отец: Процик Проценко Михаил Данилович

Мать: Проценко Пелагея Афанасьевна

Шабалинов, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Проценко Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Проценко Михаил Гаврилович

Мать ребёнка: Проценко Евдокия Ивановна

Шабалинов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Около 1808

Дочь: Губченко (Проценко) Мария Гавриловна

Мать ребёнка: Проценко Евдокия Ивановна

Шабалинов, Чернігівська область
Смерть
06.11.1844 ст.

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