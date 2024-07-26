Дубровина (Фирсова) Матрона Ильина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.10.1874 ст.
Рождение ребёнка
02.12.1876 ст.
Отец ребёнка: Дубровин Яков Филиппов
Рождение ребёнка
24.08.1885 ст.
Дочь: Дубровина Наталья Яковлева
Отец ребёнка: Дубровин Яков Филиппов
Рождение ребёнка
22.02.1892 ст.
Дочь: Дубровина Евдокия Яковлева
Отец ребёнка: Дубровин Яков Филиппов
Смерть
Неизвестно