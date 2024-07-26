Дубровина (Фирсова) Матрона Ильина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубровина (Фирсова) Матрона Ильина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
20.10.1874 ст.

Муж: Дубровин Яков Филиппов

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
02.12.1876 ст.

Сын: Дубровин Николай Яковлев

Отец ребёнка: Дубровин Яков Филиппов

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.08.1885 ст.

Дочь: Дубровина Наталья Яковлева

Отец ребёнка: Дубровин Яков Филиппов

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.02.1892 ст.

Дочь: Дубровина Евдокия Яковлева

Отец ребёнка: Дубровин Яков Филиппов

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно

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