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Поскакалов Алексей Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1767

Дата смерти

До 1822

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1771 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Поскакалов Григорий

Мать: не указана

Крещение
06.07.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемница | Села Мазунина Дьячка Якима Павлова жена Анна Сергиева
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Поскакалова Анастасия Сергеевна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
До 1822
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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