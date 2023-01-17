Поскакалов Алексей Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1767
Дата смертиДо 1822
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: Поскакалов Григорий
Мать: не указана
Крещение
06.07.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемница | Села Мазунина Дьячка Якима Павлова жена Анна Сергиева
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1822