Левинский Генух Ананьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛевинский Генух Ананьевич

Левинский Генух Ананьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880 ст.

Дата смерти

04.02.1882 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880 ст.

Отец: Левинский Ананий (Хананий) Иосифович

Мать: Левинская Сарра

Год рождения вычислен из записи о смерти
Смерть
04.02.1882 ст.
Усть-Тунгуска, Енисейский муниципальный район, Красноярский край
Причина смерти: Дифтерит | Енисейский архив | Полное название: Муниципальное Казенное Учреждение «Архив города Енисейска» | Фонд Р-273, Опись 1, Дело 80 - Актовые записи о смерти еврейской синагоги за... Показать все

Мы используем куки для улучшения работы сайта.