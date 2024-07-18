Воронин Михаил Иванов степанов
Место рождения
Дата рожденияВычислено 12.07.1874 ст.
Дата смертиПосле 1917
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Вычислено 12.07.1874 ст.
Отец: Воронин Иван Егоров
Мать: не указана
20 лет от рождения дочери теория Вторая теория есть в переписи 1917г Скорее всего он Ивана Степанова сын
Бракосочетание
Неизвестно
Восприемник
1896 ст.
Пелагея Николай Кузнецов
Рождение ребёнка
16.12.1898 ст.
Мать ребёнка: Воронина (Васяльева) Васса Степанова
Рождение ребёнка
06.01.1904
Мать ребёнка: Воронина (Васяльева) Васса Степанова
из брака может другого Михаила сын
Рождение ребёнка
15.08.1908
Мать ребёнка: Воронина (Васяльева) Васса Степанова
Восприемник
15.08.1908 ст.
Александра Михаил Андреев Шишкин и Екатерина Иванова
Смерть
После 1917
Есть в 1917г