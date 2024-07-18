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Воронин Михаил Иванов степанов

Место рождения

Ачка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

Вычислено 12.07.1874 ст.

Дата смерти

После 1917

Пол

Мужской

Добавил:

ДУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 12.07.1874 ст.

Отец: Воронин Иван Егоров

Мать: не указана

Ачка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
20 лет от рождения дочери теория Вторая теория есть в переписи 1917г Скорее всего он Ивана Степанова сын
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воронина (Васяльева) Васса Степанова

Восприемник
1896 ст.
Ачка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Пелагея Николай Кузнецов
Рождение ребёнка
16.12.1898 ст.

Сын: Воронин Стефан Михайлов

Мать ребёнка: Воронина (Васяльева) Васса Степанова

Ачка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
06.01.1904

Сын: Воронин Иван Михайлов

Мать ребёнка: Воронина (Васяльева) Васса Степанова

из брака может другого Михаила сын
Рождение ребёнка
15.08.1908

Сын: Воронин Петр Михайлович

Мать ребёнка: Воронина (Васяльева) Васса Степанова

Восприемник
15.08.1908 ст.
Ачка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Александра Михаил Андреев Шишкин и Екатерина Иванова
Смерть
После 1917
Есть в 1917г

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